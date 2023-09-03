رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولي وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكل الجوانب.

كان قد أشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي بمطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وأعرب علي التونسي، في الجولة التي رافقه فيها ممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن سعادته للحصول علي تلك الفرصة الرائعة، لزيارة مطار سفنكس الدولي في القاهرة الذي تحول بسرعة الي مركز محوري، يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة في مصر، كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولي للمطارات لاقليم افريقيا بمطار سفنكس الدولي واصفة المطار بأنه" يحقق التميز في عالم الطيران ويقع علي بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصري الكبير الشهير، بالإضافة إلي الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة و الحفاظ علي البيئة"

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي السفر والوصول بسعة 1200 راكب / ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.