الدولى للمطارات يشيد بمطار سفنكس: يلتزم بإجراءات التنمية المستدامة

أشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي بمطار سفنكس الدولي وذلك في إطار زيارته للقاهرة استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، ومن المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وأعرب علي التونسي في الجولة التي رافقه فيها ممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول على تلك الفرصة الرائعة لزيارة مطار سفنكس الدولي في القاهرة الذي تحول بسرعة إلى مركز محوري يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة في مصر، كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا بمطار سفنكس الدولي واصفة المطار بأنه "يحقق التميز في عالم الطيران ويقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصري الكبير الشهير"، بالإضافة إلى "الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".

مطار سفنكس الدولي



جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي السفر والوصول بسعة 1200 راكب/ ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.

وكانت قد بدأت الزيارة بجولة في مطار القاهرة للتعرف على الإمكانات المتاحة في المطار وأحدث التطورات والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأسواق الحرة ومتحف مطار القاهرة وقاعات المحاضرات بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة أيضًا الأماكن المستضيفة للأنشطة على هامش المؤتمر وكذلك زيارة لمطار سفنكس.

وأشاد علي التونسي بالتطورات التي تمت في مطار القاهرة الذي يعد أحد أهم المطارات على مستوى قارة إفريقيا، كما جاء اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من تاريخ ثري وتطور سريع في البنية التحتية مما يجعلها نموذجًا يجمع بين العراقة والحداثة وسيضفي طابعًا مميزًا على الاجتماعات، بالإضافة إلى دور مصر الريادي والتاريخي في إنشاء وتطوير منظومة المطارات والنقل الجوي الإفريقية، والذي انعكس هذا العام بتصدر المطارات المصرية لعدد الركاب على مستوي قارة إفريقيا.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير كل الإمكانات حتى يظهر المؤتمر بالشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها، وأضاف أن وزارة الطيران تولي مثل تلك الأحداث أهمية كبرى، خاصة وأنها تناقش سبل تعزيز نمو المطارات من خلال تنظيم العائدات من خارج مجال الطيران وتعدد مصادر الإيرادات وتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية وتدريب العنصر البشري المؤهل للتعامل مع الركاب وفرص جذب الاستثمارات في هذا القطاع.