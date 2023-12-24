"رفضني المخرج".. سبب رفض مشاركة سعاد حسني في فيلم الخطايا

الأعمال الفنية قبل ظهورها على الشاشة تمر بمراحل كثيرة بداية من اختيار النجوم حتى أخر مشهد، ومن ضمن هذه الأعمال فيلم الخطايا الذي تغيرت فيه البطلة قبل بدء تصوير المشاهد، فكان من المفترض أن تقوم بالدور الفنانة الراحلة سندريلا الشاشة سعاد حسني إلا أن الحظ لم يحالفها على أخر لحظة.



ومن جانبها، قالت الفنانة الراحلة سعاد حسنى: إنها كانت ستشارك في فيلم "الخطايا" مع الفنان عبد الحليم حافظ وحسن يوسف والفنان عماد حمدة ومديحة يسرى، إلا أن المخرج حسن الإمام رفض بشدة عدم مشاركتها ولم يقبل أن اقوم بالدو، بعد أن تعاقدت عليه.



وأضاف في في لقاء نادر لها مع الإعلامي مفيد فوزي، أن المخرج حسن إمام قال إن نادية لطفي هى الأنسب للدور، وبالفعل هى قامت بالدور بشكل ممتاز، وكان لائقًا عليها بشدة، وأكدت سعاد حسني:" لم نجتمع في فيلم واحد أنا والعندليب وهذه كانت أمنية، ولكنها لم تتحق".



ما هو فيلم الخطايا؟



ويشار إلى أن الخطايا فيلم مصري من إنتاج سنة 1962، من إخراج حسن الإمام، وبطولة عبد الحليم حافظ، ونادية لطفي، وحسن يوسف، ومديحة يسري، وعماد حمدي.



تدور أحداث الفيلم حول إحسان، وهي سيدة لديها سر دفين في حياتها، فهي متزوجة من المحامي محمود، ولديها ولدان: حسين وأحمد، يظهر من الأب فرق في المعاملة بين الأخين، في الوقت ذاته، يتعلق حسين بحب زميلته سهير، ولكن والده يرفض أن يزوجها له ويقرر تزويجها لأخوه أحمد، وهو أمر غريب لم يستطع أحد أن يفسره، وفي نهاية الفيلم عرف السبب وتزوج من حبيبته سهير.

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