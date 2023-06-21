الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشهر أفلام سعاد حسني في قلوب الملايين.. وناقد يكشف عن رأيه في اختياراتها

سعاد حسني
سعاد حسني

يحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ22 على رحيل سندريلا الشاشة الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي رحلت عن عالمنا يوم 21 يونيو عام 2001، بعد أن جعلت لنفسها أيقونة فنية راسخة في قلوب وعقول محبيها.

قدمت السندريلا أكثر من 92 عملًا فنيًا و12 أغنية، لكنها اهتمت بالجودة على حساب كثرة الأعمال، فأعمالها بالكامل لها حالة خاصة ونجاح كبير.

فيما تحدث الناقد طارق الشناوي عن سعاد حسني في تصريح خاص مؤكدًا أن سعاد حسني كانت ممثلة شاطرة تستطيع خطف الكاميرا من أي شخص حولها، لافتًا إلى أنها استطاعت أن تكون ذات بعد إنساني كبير بشخصيتها في الحقيقة وفي الواقع السينمائي.

وأكد الشناوي أن أعمال سعاد حسني كانت مميزة ولها رونقها الخاص ما بين الدراما والشقاوة أمام الكاميرا، مشيرًا إلى أن الكاميرا كانت تحبها، والجمهور أحبها في كل أعمالها، فاختياراتها كانت ذات فهم كبير وكانت نجاحه طوال الوقت.

وللسندريلا عشرات الأعمال جيدة القيمة وذات الشعبية الطاغية ونرصد أبرز الأعمال الفنية في حياتها.

حسن ونعيمة 1959 “أول أفلامها”

تدور أحداث الفيلم حول نعيمة ابنة الحاج متولي، الذي يسعى دائمًا لاقتناء الأرض والمال، والذي يطمع عطوة في الزواج منها لجمالها وثرائها، ولكنها ترفض حبها لحسن المغنواتي، الذي يرفض والدها أن تتزوج منه لفقره، فتهرب نعيمة للزواج من حسن، وتتوالى الأحداث، وهو من بطولة محرم فؤاد وإخراج هنري بركات.

الراعي والنساء 1991 “آخر أفلامها”

تدور قصته حول الأرملة وفاء التي تعيش مع ابنتها الوحيدة المراهقة سلمى وعزة شقيقة زوجها في منزل كامل الصحراوى المنعزل، يصل للمنزل حسن خريج السجون وزميل المهندس كامل زوج وفاء الراحل في زنزانته ليعرض مساعداته على النساء الثلاثة وبعد تردد يوافقن على إقامته معهن، ولكنهن يقعن في حبه وتتنافس كل منهن للفوز به، وهو من إخراج علي بدرخان وبطولتها مع أحمد زكي.

خلي بالك من زوزو 1972

تدور القصة حول زينب أو كما يلقبها الجميع زوزو، ابنة الراقصة نعيمة ألماظية، فتاة تنتقل بعالمها من شارع محمد على وراقصاته إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك هذه المهنة لكنها ترتبط بقصة حب مع شاب من الطبقة الغنية، وتعيش صراعًا نفسيًا بين زينب الطالبة الجامعية والحبيبة وبين زوزو ابنة شارع محمد علي، بطولة حسين فهمي وإخراج حسن الإمام.

صغيرة على الحب 1969

قصة الفيلم تدور حول شابة سعاد حسني مغرومة بالتمثيل ومخطوبة لـنور الدمرداش الذي كل ما يفكر به الطعام والطبخ، بطولة رشدي أباظة وإخراج نيازي مصطفى.

الفنانه الراحله سعاد حسنى أحداث الفيلم أحمد ذكي هنري بركات حسن ونعيمة حسن الإمام ذكرى وفاتها

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