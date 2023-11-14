أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

أعلن الفنان محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب، ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن زواج العندليب من الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وتصدر اسم الثنائي الراحلة الفنانة سعاد حسني، والفنان عبدالحليم حافظ، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعاد مستخدمو السوشيال ميديا للحديث عن حقيقة زواج الثنائي، كما ردد البعض.

وفي أول رد لعائلة الفنانة سعاد حسني، أكدت جانجاه شقيقة الراحلة، أن العندليب عبدالحليم حافظ تزوج من شقيقتها سعاد حسني، عرفيًا، وعاش مع بعضهما فترة طويلة من الزمن وربطت بينهما قصة حب كبيرة.

وعن مقاضاة عائلة العندليب، تابعت “جانجاه” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": " لم أتلق أي إخطارات قانونية إلى الآن، وأنا أيضًا سأرد عليهم بشكل قانوني، كما أنني قلت الحقيقة كاملًة في كتابي لمن يريد معرفتها ومعرفة ما مرت به الفنانة الراحلة سعاد حسني".

بيان عائلة عبدالحليم حافظ

وقال شبانة، في بيان له، إن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تهيب بالصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية ضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت على لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني.

وأضاف شبانة في بيانه: وإزاء هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة العندليب، متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أشقاء الفنانة سعاد حسني مروجي تلك الشائعات التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل، وأن تلك الشائعات هدفها التشهير والنيل من سمعته.