السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

سعاد حسنى تتصدر ترند جوجل.. ما القصة (فيديو)

سعاد حسني
سعاد حسني

تصدرت السندريلا سعاد حسني، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك بعدما حلت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة الراحلة، ضيفة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة ON.

عدد أخوات سعاد حسنى

وكشفت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن أن عازف الناي الشهير محمود عفت ليس أخًا لسعاد ولا تربطه صلة قرابة بها كما يتردد، أما عن نجاة الصغيرة فهى أخت سعاد حسنى من الأب، لافتة إلى أن عدد الأخوات الشقيقات لسعاد حسنى 2، بينما غير الأشقاء 14، إذن مجموع عدد إخوة سعاد حسنى 16 أخًا وأختًا.

وأكدت أخت الفنانة الراحلة، أن صباح شقيقة سعاد حسنى ماتت وعندها 16 سنة، وانهارت بعدها السندريلا فذهبت للعيش معها فى الزمالك.

الأفلام المفضلة لدى سعاد حسنى

سألت الإعلامية منى الشاذلى عن الأفلام المفضلة لدى سعاد حسنى، وأجابت أختها جيهان عبد المنعم: "بتحب خلى بالك من زوزو، والزوجة الثانية".

وقصت شقيقة سعاد حسني، موقفا طريفا حدث للسندريلا خلال تصوير "الزوجة الثانية" وقالت: "عمدة القرية فى فيلم الزوجة الثانية كان عايز يتجوز سعاد حسنى، وقال لها قبل ما تمشي من هنا تتجوزيني، بالرغم من أنها كانت متزوجة، واضطر المخرج صلاح أبو سيف لتغيير القرية التي يصورون بها الفيلم".

أمنية سعاد حسنى فى أواخر حياتها

وعن أمنية سعاد حسنى فى أواخر حياتها قالت جيهان: "كان نفسها تتجوز وتخلف.. فى مسلسل أنا وهو وهى وزنها تقل شوية وكانت مش بتاكل عشان تخس".

وعرضت منى الشاذلي فيديو يعرض لأول مرة لسعاد حسنى من عيد ميلاد ابنة أختها وهى المناسبة الأخيرة التي حضرتها السيندريلا قبل وفاتها، وقالت شقيقة الفنانة الراحلة: " كانت راجعة من فرنسا واشترت قبعات من هناك، وكانت مثل أمنا، لم يكن لديها أي مشكلة مع عائلتها، وكانت حنينة على الناس كلها".

تطورات قضية مقتل سعاد حسنى

كشفت جيهان عبد المنعم، عن تطورات قضية مقتل سعاد حسنى، قائلة: "القضية أغلق التحقيق فيها، لكن أسرة سعاد حسنى متأكدة أنها قُتلت، ونعرف من قتلها"، دون أن تصرَّح عن هوية من يقف وراء مقتلها.

وأضافت أن سعاد قبل مقتلها سافرت على نفقتها للعلاج حتى تدخل رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزورى وقرر علاجها على نفقة الدولة، متابعة: "كانت فاكرة إنها هتتعالج 3 أشهر وترجع، لكن علاجها طوّل جدًا، وكانت العلاقات الأسرية بيننا قوية جدًا".

وعن بداية مرضها قالت: "جالها العصب السابع من المكيف والمروحة، ولم تذهب إلى الطبيب وأهملت، فزاد المرض، واضطرت إلى اللجوء إلى الكورتيزون فزاد وزنها، وتآكلت أسنانها، وعانت ألما شديدًا فى ظهرها، وكانت حزينة لأن التمثيل قائم على ريأكشنات الوجه". وعن فيلم "الراعى والنساء" قالت: "الفيلم ده سعاد حسنى عملته مجاملة لعلى بدرخان".

سعاد حسني تتصدر تريند جوجل جوجل تريند ما القصة

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