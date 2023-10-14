السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

شقيقة سعاد حسني
شقيقة سعاد حسني

تحدثت جيهان عبدالمنعم عن شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، موضحة أن الأخيرة كانت شخصية مفعمة بالحياة والبهجة، سواء على الشاشة أو في الواقع.

سعاد حسنى كانت مليئة بالبهجة

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن الصورة المتصدرة لشقيقتها من الأغاني والحياة كانت حقيقية ومليئة بالبهجة، قائلة: "لكنها كانت بتحس إنها حرة معانا، كل حاجة في سعاد كانت حلوة، وروحها كانت أجمل ما يمكن".

السندريلا كان لها 16 أخًا وأختًا

وأوضحت أن عدد الأشقاء لسعاد حسني اثنان، بينما غير الأشقاء 14، أي أن مجموع عدد إخوة السندريلا 16 أخًا وأختًا، قائلة: "كانت دايمًا معانا في كل مناسباتنا، وكل ما نحتاجها نلاقيها، وفي عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وكانت حتى وهي تعبانة تتحامل على الألم عشان تنبسط معانا".

وبسؤالها عما تردد عن علاقة سعاد حسني بالعندليب عبدالحليم حافظ، قالت جيهان: "سعاد لم تعش قصة حب معه فقط بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف السنة، وكانا يتبادلان الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخوتي كأبنائه".

وفيما يتعلق بقضية وفاة سعاد حسني، قالت: "أُغلقت التحقيقات في القضية، لكن الأسرة متأكدة أنها قُتلت، ونعرف مَن قتلها".


https://youtu.be/ceEPEY1Z4I0?feature=shared

​سعاد حسني​ شقيقة سعاد حسني عبد الحيلم وسعاد حسنى علاقة السيندريلا بالعندليب جيهان عبد المنعم

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