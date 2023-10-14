"عددهم 17".. شقيقة سعاد حسنى الصغرى تكشف عن أخوة السندريلا

كشفت السيدة جيهان عبدالمنعم، الأخت الصغرى للفنانة سعاد حسني، عن عدد إخوة سعاد حسني الأشقاء والغير أشقاء، قائلة: "إن والد سعاد حسني تزوج من سيدة تدعى لطيفة، وأنجبت منه 8 أبناء هم، نجاة الصغيرة، وخديجة، وسميرة، وعفاف، ونبيل، وعز الدين، وسامي، وفاروق".

وأضافت جيهان عبدالمنعم، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON، أن محمود عفت عازف الناي الشهير لا يقرب لنا نهائيًا، كما أن سعاد حسني ونجاة الصغيرة ليست إخوة أشقاء، وإنما هم إخوة من الأب.

17 أخ وأخت

وتابعت: "والد سعاد حسني تزوج مرة ثانية من سيدة تدعى "جوهر" وهي والدتي، وأنجب منها ثلاثة، هم سعاد، وكوثر، وصباح"، ثم تطلقت جوهرة وهي والدتي من "حسني"، وتزوجت عبدالمنعم وهو والدي، ومن ثم عاشت معنا سعاد وكوثر وصباح، عندما تزوجت أمي جوهرة من والدي عبدالمنعم وأنجبت 6 أبناء، وبذلك فإن سعاد حسني تمتلك 17 أخًا وأخت من الأب والأم".

وأشارت إلى أن سعاد حسني لها 8 أخوات غير أشقاء من والدها، ثم لها أختين أشقاء من والدها ووالدتها، ثم لها 6 أخوات غير أشقائها من والدتها.