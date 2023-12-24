الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتهديد ريهام سعيد فى الشيخ زايد

ريهام سعيد
ريهام سعيد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس طالب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد عبر موقع "فيسبوك" إلى الإعلامية ريهام سعيد بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على هاتف ولاب توب المتهم وفحصهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

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وبالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة، طالب، مقيم بمحافظة سوهاج، وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب" وهاتف محمول، "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة".

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس تهديد الإعلامية ريهام سعيد الشيخ زايد النيابة العامة سب وقذف

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