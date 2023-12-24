"هقتلك يا ريهام".. مجنون المشاهير يهدد 10 فنانين وإعلاميين بالقتل ما القصة؟

«محدش رد عليا غير المذيعة ريهام سعيد».. تهديد بالقتل والإيذاء بعد الإعجاب والغزل أرسلها طالب إلى عدد من الفنانين والمشاهير الذي يعجب بأعمالهم وبهم شخصيًا حتى تم الزج به خلف السجون بسبب الإعلامية ريهام سعيد.. ننشر التفاصيل الكاملة بالواقعة.

بداية القضية

البداية كانت بتحرير الإعلامية ريهام سعيد محضر بقسم شرطة الشيخ زايد تتهم فيه شخص مجهول بمطاردتها برسائل نصية على هاتفها المحمول وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، ويهددها بالقتل في حالة عدم الاستجابة.

فحصت الأجهزة الأمنية الرسائل وتبين أنها صادرة من حساب يدعى «حسام»، وتمثلت نص الرسائل:«أنا هقتلك يا ريهام»، تم تتبع الحساب حتى تم التوصل إلى الأدمن به وتبين أنه طالب.

تحرر المحضر رقم 23 أحوال قسم شرطة أول الشيخ زايد لعام 2023.

تحقيقات النيابة

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق مع المتهم اعترف بتهديد الإعلامية ريهام سعيد بالقتل؛ كما تم العثور على رسائل تهديد لـ 10 من نجوم الفن بزعم تهديدهم بالقتل فى حال عدم الاستجابة لمطالبة وهم: «ي. ص، مي عمر، ريهام حجاج، ريهام عبد الغفور، هـ. ا، ي. ع» وجميعهم رسائل نصية فقط.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة للفت انتباه نجوم الفن تجاه لإعجابه بهم ورغبته في التحدث معهم موضحًا أنه لم يقصد قتلهم خاصة أن هذه الرسائل لم يأخذها أحد على محمل الجد، ولم يستجب للرد عليه سوى ريهام سعيد حتى تفاجأ بالقبض عليه.

وقال المتهم إنه أعتاد إرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم ولكنهم لم يكونوا يجيبوا عليه.

قرارات النيابة

أصدرت النيابة العامة في الشيخ زايد، عدد من القرارات تمثلت في حجز المتهم 24 ساعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها فضلًا عن فحص جهازي «اللاب توب» والهاتف المحمول الخاصين بالمتهم وبيان ما بهما من معلومات بمعرفة خبراء تنكولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إضافة إلى استدعاء مقدمة البلاغ وعرض الصحيفة الجنائية للمتهم.



كانت تلقي قسم شرطة أول زايد بلاغًا من إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر- بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع «فيسبوك»، لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.



وبالفحص أسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحديد مرتكب الواقعة- «طالب» مقيم بمحافظة سوهاج وتم ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلي وتليفون محمول، وبفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة، كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه.