الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كواليس أزمة الولايات المتحدة وإسبانيا.. تحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين يثير الجدل

هجمات الحوثيين على
هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

تسببت العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة لحماية السفن المبحرة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، في توتر غير متوقع بين مدريد وواشنطن، حيث شعرت الحكومة الإسبانية بالاستياء عندما قام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإدراج إسبانيا ضمن الدول العشر التي ستشارك في عملية "حارس الازدهار"، بقيادة الولايات المتحدة، دون إشعار مسبق. 

واضطرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليجريا، إلى نفي مشاركة إسبانيا، وقالت إن البلاد لن تشارك "من جانب واحد" في التحالف، على الرغم من أن وزارة الدفاع الإسبانية أوضحت أنها يمكن أن تفعل ذلك "في إطار حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي".

كواليس أزمة الولايات المتحدة وإسبانيا بسبب تحالف البحر الأحمر

وحسب مجلة "إل باييس" الإسبانية، فإن الأمر تم توضيحه في اليوم التالي، عندما تم الاتفاق، في اجتماع استثنائي للجنة السياسية والأمنية الأوروبية، بين السفراء، على أن يشارك الاتحاد الأوروبي في مراقبة البحر الأحمر من خلال عملية "أتالانتا"، التي تكافح منظمة التجارة العالمية القرصنة في المحيط الهندي منذ عام 2008. 

وأعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، القرار، وذكر أن أوروبا ستكثف تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وتعزز وجودها البحري بموارد إضافية، وهذا يوضح دور الاتحاد الأوروبي كموفر للأمن البحري.

txt

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

واختتم كلامه قائلًا: "نحن نطابق أقوالنا بالأفعال"، ومع ذلك، في اليوم التالي، في اجتماع فني، استخدمت إسبانيا حق النقض ضد تغيير تفويض عملية "أتالانتا" لتشمل حماية الأمن البحري في البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية.

وأكدت المجلة الإسبانية أن القرار أثار مفاجأة في الأوساط الدبلوماسية، إذ لم تقدم الحكومة الإسبانية أي تفسير للنقض. 

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، كان هذا التحول المفاجئ هو السبب وراء تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية لم تشر إلى قضية البحر الأحمر في بيانها، إلا أن البيت الأبيض ذكر أن الزعيمين ناقشا أهمية ضمان عدم انتشار حرب غزة في جميع أنحاء المنطقة، وأدانا "هجمات الحوثيين المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".

الولايات المتحدة البحر الاحمر الحوثيين الاسبانية اسبانيا

مواد متعلقة

الأكثر دموية.. قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يكشفون تفوق حماس العسكرى

صحيفة أمريكية: إسرائيل فشلت حتى الآن فى القضاء على شبكة أنفاق حماس

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

بعد خسائره الفادحة.. لماذا سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلى من غزة؟

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

جبهة جديدة وخطيرة.. الحوثيون يتسببون فى خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلى

فرار العمالة الأجنبية من إسرائيل يحول المزارع إلى أرض قاحلة

الأكثر قراءة

حكاية بدلة رقص تسببت فى القبض على بوسى

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 خلال منتصف التعاملات

كواليس أزمة الولايات المتحدة وإسبانيا.. تحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين يثير الجدل

متحدث "فتح" للقاهرة الإخبارية: هُدنة محتملة فى قطاع غزة

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة