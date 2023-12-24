الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-12-2023

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 17 - 25 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.80 جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.91 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.85 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 9 - 25 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.97 جنيه للشراء و39.31 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.09 جنيه للشراء، و39.44 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2023 خلال التعاملات المسائية

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.04 جنيه للشراء 39.18 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.47 جنيه للشراء و100.46جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي "اجتماعها الأخير لعام 2023"، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي.. وقامت اللجنة برفع الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-12-2023

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