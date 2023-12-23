السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سجل سعر  الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الفترة المقبلة من قبل المواطنين نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض موقع “الدستور” آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر، بإعتبار أن أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

استقر سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

تحديث يومي.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

أسعار العملات في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 23-12-2023 بالبنوك العاملة في مصر استقرارًت مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري

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