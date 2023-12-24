سودانيون يؤكدون لـ"الدستور" انتشار عمليات الخطف والاغتصاب ويطالبون بتدخل إقليمي لوقف الحرب

أعرب مجلس الأمن الدولي ، عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان وسط تقارير عن نزوح 7 ملايين شخص في ظل استمرار هجمات قوات الدعم السريع على مؤسسات الدولة واستهداف القوات المسلحة السودانية.

وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء.

تراجع الوضع الإنساني في السودان

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد، بالإضافة إلى 7 ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

وقال مجلس الأمن إن القتال وصل إلى مدينة ود مدني التي كانت ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

ودعا مجلس الأمن الطرفان المحاربان للسماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان.

رئيس مجلس السيادة السوداني

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة سودان تريبيون،عن إبلاغ رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان منظمة إيجاد بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الإيجاد عقدت مطلع الشهر الجاري قمة استثنائية حول الأوضاع في السودان وتوصلت إلى عقد لقاء مباشر بين البرهان ودقلو للاتفاق على وقف إطلاق نار وتهيئة الظروف اللازمة لسلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.

انتقال الحرب الي مناطق جديدة

وفي هذا الإطار قال الأكاديمي السوداني عادل عبدالعاطي، إن تداعيات انتقال الحرب إلى مناطق جديدة بعد مدينة ود مدني هى توسع مناطق الحرب ، وبالتالي انعكاسات كبيرة جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى اللوجستي وتسببت في أزمة كبيرة مئات الآلاف من المواطنين هربوا من مدينة مدني وذهبوا جنوبًا في الجزيرة.

وتابع "هذا الأمر سيشكل أزمة إنسانية أيضًا ومشكلة اقتصادية لأنها كانت المدينة الاقتصادية الأولي في السودان بعد توقف النشاط الاقتصادي في الخرطوم وايضا مشكلة لوجستية لأن هي ايضا ولاية محورية سيكون هناك مشكلة لوجستية في إيصال البضائع والسلاح من شرق السودان والي غربه والاولات وبعض الولايات الغربية".

وأكد عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالات خطف حيث تم خطف نساء من مدينة ود مدني والمشتبه قوات الدعم السريع واغتصابهم وبعضهم تم بيعه الي أعضاء في هذا المليشيا وتم هذا الممارسات في وقت سابق في الخرطوم.

الجرائم الإنسانية ستؤدي إلى التصعيد العسكري

وأشار إلى أن كل هذا الجرائم الإنسانية ستؤدي إلى التصعيد العسكري لأنه تصعيد جديد للحرب وللأسف وتصعيد الأزمة الإنسانية وتهجير للناس فيما تحاول قوات الدعم السريع أن تسيطر على المدينة إلا أن ما تقوم به هو نهب كل ممتلكات المواطنين والأسواق التجارية.

وأكد أنه سيكون هناك نوع من الجمود السياسي ربما يكون هناك مناوشات عسكرية قوات الدعم السريع في دائرة الحرب فيما يبدو أن الجيش أيضًا ليس له القدرة على اتخاذ عمليات هجومية وسوف يكتفي بالدفاع متوقعا أنه تشهد الفترة القادمة مزيد من التصعيد إذا لم يتم تلافي هذا الخطط بطريقة دفاعية جديدة من قبل الجيش وتحركات كبيرة تتجاوز الجمود الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة ومنع انتقال الحرب الي الولايات الأخرى.

من جهته قال السياسي السوداني كمال إسماعيل، إن مزيد من الانتهاكات والقتل والتشريد وتدمير البنية التحتية ومزيد من معاناة المواطنين ينتظر السودانيين بعد دخول قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وخاصة مدينة ود مدني بالولاية، مشيرًا إلى أن مدني كانت هي قبلة كل السودانيين من الخرطوم نازحين ولاجيئن، الان المواطنين مشردين والقتل والاغتصاب في كل مكان والظروف صعبة جدا إنسانيا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من الانتهاكات في مدني والحالة الإنسانية من أسوء الأمور، مشيرًا إلى أن تطوير الصراع والعمليات العسكرية له آثار كبيرة جدا على أي حل سياسي بشأن الأزمة لأن الموضوع من الخطورة بمكان وبالتالي التصعيد في مدني يوثر في المعاناة الإنسانية بالمدن الأخري.

وأكد كمال اسماعيل أنه إذا لم تتوقف الحرب فسوف تكون حرب شاملة في السودان وفي زمن معين سيصل التدمير لكل المناطق السودانية وسوف تمتد الحرب الي حرب إقليمية بدون شك والدعم السريع متقدم في مدن كثيرة وبالتالي سيقضي على مدن كثيرة وكله على حساب المواطن.

تطوير الصراع والعمليات العسكرية

فيما قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" شهاب إبراهيم الطيب، إن توسع دائرة الحرب وانتقالها الي مناطق جديدة يقلص من إمكانية التوصل الي حلول تفاوضية تنهي الحرب، ويزيد من معاناة الشعب السوداني وقد يحولها إلى حرب شاملة.

وأكد الطيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك انتهاك أسوأ من أن يفقد المواطنين أرواحهم ومساكنهم فتمدد هذه الحرب ادي الي توقف الخدمات الأساسية علي قلتها ولكن هنالك مرضي بأمراض مزمنة توقفت عنهم الخدمات كمرضي السرطان والفشل الكلوي وغيرها كل ذلك انتهاك لحق المواطنين يدفعون ثمنه في بسبب هذه الحرب.

وأوضح السياسي السوداني أن التصعيد العسكري يعرقل اي توجه لحل سياسي وكذلك يصعب من الحلول التفاوضية وهو تعبير عن عجز طرفي الحرب ان ينهوا الحرب بالتفاوض.

وقال الطيب إن السيناريو الأفضل هو الرجوع الي التفاوض عبر منبر جدة، ولكن السيناريو الاسوا هو انهيار الجيش وتبني الاسلاميين خيار استمرارهم للحرب وهو ان يخوضوها لتحويلها لحرب شاملة لأن الحركة الإسلامية هي من بدأت الحرب ومن مصلحتها استمرارها هذه الجماعة يجب أن تصنف كجماعة إرهابية.