أيمن الرقب: موافقة مجلس الأمن بتسريع دخول المساعدات لغزة "خالى الدسم"

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن قرار تسريع وتيرة المساعدات لقطاع غزة قرار قوي وقد صاغته مصر كمشروع قرار منذ أسبوعين.

وأضاف، أنه تمت إعادة صياغة هذا القرار 5 مرات ليتوافق مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح قرارًا خالي الدسم، موضحًا أنه لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وعدم إدخال مساعدات.

وأشار إلى أن ما يمارس من المجتمع الدولي ضد الشعب الفلسطيني أصبح كاشفًا، لأن الأمم المتحدة أسست بلا قيمة وأنه تم تأسيسها لتحقيق مصالح بعض الأقوياء.