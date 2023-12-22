السفير جمال بيومى: الاحتلال الإسرائيلى حقق أسوأ تاريخ

علق السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي حقق أسوأ تاريخ تصاب به دولة ويهان شرفها العسكري، وحتى المحاربون المفترض أنهم يفخرون بشرف الجندية، إلا أن هذا أيضًا أُهدر، موضحًا أنه مع تطور وسائل الاتصال الحديثة نجح الإعلام أن يبرز هذه الجرائم وساءت سمعتهم.

وأشار إلى أن يهود أمريكا وأوروبا أصبحوا ضد ما يجرى، ويرون أن إسرائيل والممارسات التى تمارسها الحكومة ذات الأقلية المتطرفة يسىء للتاريخ اليهودى ومستقبله، موضحًا أن مصر والأردن أعلنتا عن أن محاولة التهجير القسرى ستعتبر إعلان حرب.