الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يطارد هالاند.. جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباريات السبت

محمد صلاح
محمد صلاح

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت في "البريميرليج" والتي اختتمت بمباراة ليفربول وأرسنال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأحرز محمد صلاح المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي هدف فريقه؛ ليرفع رصيد أهدافه للموسم الحالي إلى الهدف الثاني عشر ويقترب من المتربع على عرش الهدافين المتصدر لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي وهو لاعب فريق مانشستر سيتي ايرلينج هالاند.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الترتيباللاعبالفريق عدد الأهداف
1إرلينج هالاند مانشستر سيتي14
2محمد صلاح ليفربول12
3سون هيونج مين توتنهام11
3جارود بوين وست هام11
3دومينيك سولانكيبورنموث11
6أولي واتكينز أستون فيلا9
7هوانج هى تشان وولفرهامبتون8
8كالوم ويلسون نيوكاسل7
8ألكساندر إيساك نيوكاسل7
8براين مبيمو برينتفورد7
8نيكولاس جاكسون تشيلسي7
12إيفان فيرجسونبرايتون6
12عبد الله دوكوري إيفرتون6
12أنتوني جوردوننيوكاسل6
12أودسون إدواردكريستال بالاس6
12كول بالمر تشيلسي6
12محمد قدوس وست هام6
18إيدي نيكتاه آرسنال5
18ماتيوس كونها وولفرهامبتون5
18سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد5
18دوجلاس لويز أستون فيلا5
18ليون بايليأستون فيلا5
18رحيم ستيرلينج تشيلسي5
18بوكايو ساكا  آرسنال5
18جواو بيدرو برايتون5

 

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صلاح يقترب من هالاند في هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي صلاح في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم برصيد 12 هدف بينما يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف ولم يخوض مباراة في الجولة الحالية حيث تأجلت مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي لمشاركتهم في بطوله كأس العالم للأندية ويأتي 3 لاعبين في المركز الثالث برصيد 11 هدف وهم، سون هيونج مين لاعب توتنهام وجارود بوين لاعب وست هام ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث لتشتد بذلك المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

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