صلاح يطارد هالاند.. جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباريات السبت

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت في "البريميرليج" والتي اختتمت بمباراة ليفربول وأرسنال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأحرز محمد صلاح المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي هدف فريقه؛ ليرفع رصيد أهدافه للموسم الحالي إلى الهدف الثاني عشر ويقترب من المتربع على عرش الهدافين المتصدر لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي وهو لاعب فريق مانشستر سيتي ايرلينج هالاند.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 14 2 محمد صلاح ليفربول 12 3 سون هيونج مين توتنهام 11 3 جارود بوين وست هام 11 3 دومينيك سولانكي بورنموث 11 6 أولي واتكينز أستون فيلا 9 7 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 8 8 كالوم ويلسون نيوكاسل 7 8 ألكساندر إيساك نيوكاسل 7 8 براين مبيمو برينتفورد 7 8 نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 12 إيفان فيرجسون برايتون 6 12 عبد الله دوكوري إيفرتون 6 12 أنتوني جوردون نيوكاسل 6 12 أودسون إدوارد كريستال بالاس 6 12 كول بالمر تشيلسي 6 12 محمد قدوس وست هام 6 18 إيدي نيكتاه آرسنال 5 18 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 5 18 سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد 5 18 دوجلاس لويز أستون فيلا 5 18 ليون بايلي أستون فيلا 5 18 رحيم ستيرلينج تشيلسي 5 18 بوكايو ساكا آرسنال 5 18 جواو بيدرو برايتون 5

صلاح يقترب من هالاند في هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي صلاح في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم برصيد 12 هدف بينما يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف ولم يخوض مباراة في الجولة الحالية حيث تأجلت مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي لمشاركتهم في بطوله كأس العالم للأندية ويأتي 3 لاعبين في المركز الثالث برصيد 11 هدف وهم، سون هيونج مين لاعب توتنهام وجارود بوين لاعب وست هام ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث لتشتد بذلك المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.