السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملك أنفيلد.. 3 أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح بعد هدفه في مرمى أرسنال

محمد صلاح
محمد صلاح

حقق محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول 3 أرقام قياسية بتسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى أرسنال، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 للدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهى الشوط الأول منها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 121 في 120 مباراة لعبها مع ليفربول في أنفيلد، مسجلًا 88 هدفًا وصانعًا 33 لزملائه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ النادي مساهمة بالأهداف على ملعب أنفيلد بالدوري الانجليزي متفوقًا على ستيفين جيرارد، أسطورة النادي صاحب الـ120 مساهمة، وروبي فاولر صاحب الـ100 مساهمة تهديفية.

 

انفرد “صلاح” بالمركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي بوصوله للهدف 151 وفض شراكته مع مايكل أوين، لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، ويفصله 11 هدفًا عن جيرمان ديفو، صاحب المركز التاسع.


سجل صلاح هدفه السابع في المباراة السابعة له بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد ضد أرسنال، وضم أرسنال لقائمة أكثر الأندية التي سجل بمرماها برصيد 10 أهداف، رفقة مانشستر يونايتد، ووست هام.

وسبق أن رفع صلاح رصيده لـ150 هدفًا بقميص ليفربول في تاريخ مشاركاته مع النادي بالدوري الانجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الجاري لـ12 هدفًا ليواصل مطاردة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، صاحب الصدارة بـ14 هدفًا.

 

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