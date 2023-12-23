محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

حقق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا بتسجيله هدفًا في مرمى أرسنال.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريقه بمرمى أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده لـ150 هدفًا في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، ليصبح صاحب الـ31 عامًا خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من روجر هانت (244 هدفًا)، جوردون هودسون (233 هدفًا)، إيان راش (229 هدفًا)، وبيلي ليدل (215 هدفًا).

واحتاج صلاح إلى 235 مباراة لتسجيل 148 هدفًا مع ليفربول حتى الآن، في الوقت الذي خاض فيه النجوم الآخرون عدد مباريات أكثر.

ويملك صلاح 150 هدفًا في البريميرليج، وذلك بواقع 148 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف لـ201 هدف في المركز الثالث بترتيب الهدافين التاريخيين للنادي عبر تاريخه، كما رفع رصيده لـ151 هدفًا في الدوري الانجليزي بقميصي ليفربول وتشيلسي.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل أكثر من 10 أهداف في مرمى كل من أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.