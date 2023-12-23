رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

ينتظر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومحترفنا في صفوف ليفربول، رقم قياسي جديد اليوم السبت، أمام نظيره أرسنال في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين اليوم، ليصل إلى 150 هدفًا بقميص النادي في الدوري الإنجليزي.

ويصبح صاحب الـ31 عامًا خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من روجر هانت (244 هدفًا)، جوردون هودسون (233 هدفًا)، إيان راش (229 هدفًا)، وبيلي ليدل (215 هدفًا).

واحتاج صلاح إلى 235 مباراة لتسجيل 148 هدفًا مع ليفربول حتى الآن، في الوقت الذي خاض فيه النجوم الآخرون عدد مباريات أكثر.

ويملك صلاح 150 هدفًا في البريميرليج، وذلك بواقع 148 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

وتنازل الريدز بهذا التعادل عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة.