"ألفاريز" رجل مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين السيتي وفلومينينسي

توج الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة رجل مباراة نهائي كأس العالم للأندية اليوم والتي كانت أمام خصمه فلومينينسي البرازيلي.

ألفاريز سجل هدفين في اكتساح السيتي لنظيره البرازيلي برباعية نظيفة، ليتوج باللقب الخامس له هذا الموسم.

وتوج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي 4 -0 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة 88.

ويشارك فريق مانشستر سيتي في البطولة بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. فيما يشارك فلومينينسي بعدما توج أيضا بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.