مانشستر سيتى بطلا لمونديال الأندية للمرة الأولى فى تاريخه

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي 4 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

سجل رباعية مانشستر سيتي كل من جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقتين الأولى و88 ونينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27 وفيل فودين في الدقيقة 72.



أحداث الشوط الأول

نجح فريق مانشستر سيتي في التقدم على فلومينينسي البرازيلي مبكرًا.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد تسديدة صاروخية من آكي ارتطمت بالقائم وتابعها ألفاريز في المرمى.

فريق السيتي سيطر على اللقاء، وسدد برناردو سيلفا كرة سهلة وصلت للحارس فابيو في الدقيقة الرابعة.

تسديدة من كينو لاعب فريق فلومينيسي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة أعلى العارضة.

في الدقيقة 17 حكم اللقاء أشار بركلة جزاء لفريق فلومينيسي بداعي اعاقة من إيديرسون لمحاولة مرور جيرمان كانو ولكنه عاد وصحح قراره بعد ان أشار حكم الراية بوجود تسلل على المهاجم.

في الدقيقة 22، تسديدة قوية من كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ردت من مارسيلو.

وسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق النيران الصديقة بعدما اصطدمت عرضية فودين في قدم نينو مدافع الفريق البرازيلي وسكنت الشباك.

تسديدة من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات فلومينيسي.



أحداث الشوط الثاني

السيتي تسيد الشوط الثاني وحاول بقوة تعزيز التقدم.

وشهدت الدقيقة 53 تمريرة خادعة وصلت إلى فودين يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بالقدم اليسرى ابعدها الحارس فابيو من يسار مرماه.

جون ﻛﯿﻨﯿﺪي لاعب فلومينيسي حاول المرور في اتجاه منطقة جزاء مانشستر سيتي ولكنه سقط في كرة مشتركة مع الدفاع وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

صامويل شافيير مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم مرر كرة وصلت إلى جون ﻛﯿﻨﯿﺪي داخل منطقة الجزاء ولكنه اطال الاحتفاظ بالكرة فابعدها الدفاع من أمامه عن مناطق الخطورة.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد كرة عرضية ارضية من جوليان ألفاريز من يسار منطقة الجزاء قابلها فودين بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

فاصل من المراوغات من جون ﻛﯿﻨﯿﺪي لاعب فلومينيسي انهاه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس إيديرسون من أعلى منتصف مرماه إلى ركلة ركنية.

جاء الهدف الرابع بعد تسديدة ارضية زاحفة من جوليان ألفاريز من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.