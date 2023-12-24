أسعار مواد البناء من الموضوعات الأكثر أهمية في التوقيت الحالي لارتباطها بحركة العمران والعقار في مصر خاصة بعد صدور قانون التصالح منذ أيام.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 /12 /2023 في أخر تحديث للأسعار.



سعر الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد في نفس مستواها التي تداولت بها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي حيث سجلت الآتي:



حديد بيانكو 40،000 جنيه

حديد بشاى 42،000 جنيه

حديد العتال 41،500 جنيه

حديد المعادى 40،200 جنيه

حديد الكومى 40،300 جنيه

حديد المراكبى 41،500 جنيه

حديد عطية 41،300 جنيه

حديد العشري 40،100 جنيه

حديد المصريين 42،000 جنيه

حديد الجيوشي 41،500 جنيه

حديد سرحان 40،300 جنيه

حديد مصر ستيل 40،200 جنيه

سعر حديد عز اليوم

كذلك كان الحال بالنسبة لسعر الطن من حديد عز الأكثر انتشارًا وتداولًا في الأسواق المصرية في مختلف المحافظات حيث سجل 42،800 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 1،920 جنيه

اسمنت السهم 1،890 جنيه

أسمنت الفهد 1،880 جنيه

أسمنت وادي النيل 1،920 جنيه

العسكري بني سويف 1،900 جنيه

أسمنت المسلح 2،000 جنيه

جنوب الوادي 1،920 جنيه

أسمنت المخصوص 1،960 جنيه

أسمنت السويس 1،960 جنيه

أسمنت السويدي 2،220 جنيه

أسمنت العسكري 1،910 جنيه

أسمنت النصر 1،950 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،870 جنيه

أسمنت حلوان 1،930 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،260 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيه

أسمنت البرج 2،210 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،270 جنيه