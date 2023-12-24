الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 /12 /2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء من الموضوعات الأكثر أهمية في التوقيت الحالي لارتباطها بحركة العمران والعقار في مصر خاصة بعد صدور قانون التصالح منذ أيام.

 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 /12 /2023 في أخر تحديث للأسعار.
 

سعر الحديد اليوم في مصر 

استقرت أسعار الحديد في نفس مستواها التي تداولت بها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي حيث سجلت الآتي:
 

حديد بيانكو 40،000 جنيه
حديد بشاى 42،000 جنيه
حديد العتال 41،500 جنيه
حديد المعادى 40،200 جنيه
حديد الكومى 40،300 جنيه
حديد المراكبى 41،500 جنيه
حديد عطية 41،300 جنيه
حديد العشري 40،100 جنيه
حديد المصريين 42،000 جنيه
حديد الجيوشي 41،500 جنيه
حديد سرحان 40،300 جنيه
حديد مصر ستيل 40،200 جنيه

 

سعر حديد عز اليوم 

كذلك كان الحال بالنسبة لسعر الطن من حديد عز الأكثر انتشارًا وتداولًا في الأسواق المصرية في مختلف المحافظات حيث سجل 42،800 جنيه

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 1،920 جنيه
اسمنت السهم 1،890 جنيه
أسمنت الفهد 1،880 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،920 جنيه
العسكري بني سويف 1،900 جنيه
أسمنت المسلح 2،000 جنيه
جنوب الوادي 1،920 جنيه
أسمنت المخصوص 1،960 جنيه
أسمنت السويس 1،960 جنيه
أسمنت السويدي 2،220 جنيه
أسمنت العسكري 1،910 جنيه
أسمنت النصر 1،950 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،870 جنيه
أسمنت حلوان 1،930 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،260 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيه
أسمنت البرج 2،210 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،270 جنيه

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-12-2023

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أسعار الدواجن اليوم 23-12-2023

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تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم السبت بالمصنعية خاصة مع الانخفاض ‏

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