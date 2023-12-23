السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من الكلمات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل العالمي حاليا عقب قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض لذلك يعرض الدستور للقراء أخر تحديثات شاشة العرض للوحة التعاملات المالية لأسعار كافة العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

ثبات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في العديد من البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك وفقا للوحة التعاملات المالية والتي جاءت كما يلي:-

في البنك المركزي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.70 جنيه في عمليات الشراء و30.75 جنيه في عمليات البيع.

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك مصر بلغ الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي يتداول الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في آخر تحديث له.. سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2023
 

يتداول الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية 

الدولار في بنك قناة السويس وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العقاري المصري العربي سجل نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان استقر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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