في آخر تحديث له.. سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر في البنوك المصرية

يرصد “الدستور” في هذا التقرير آخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وبلغ السعر الأعلى للشراء 30.90 جنيه أما الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم الجمعة، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية يسجل 30.95 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

ولامس سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.35 جنيها للشراء، و100.40 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.