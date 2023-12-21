الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية لرصد ومتابعة هذه الأسعار بشكل دوري لتقدير التكلفة الإجمالية للمشاريع بدقة.
 

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 وفق آخر تحديث للأسعار المتداولة في الأسواق من المصانع المتداولة في مصر.  


كم سعر طن الحديد عز؟ 

عادت أسعار الحديد لترتفع في معاملات نهاية الأسبوع الجاري على عكس الأسعار المتداولة في بدايته، حيث بلغ سعر حديد عز 42،800 جنيه.


وكذلك ارتفعت اسعار الحديد في مختلف المصانع المتداولة،  حيث كانت كالتالي: 

سعر الحديد بشاى 42،000 جنيها.
سعر الحديد العتال 41،500 جنيه.
سعر الحديد المعادى 40،200 جنيه.
سعر الحديد الكومى 40،300 جنيه.
حديد المراكبى 41،500 جنيه.
حديد عطية 41،300 جنيه.
حديد العشري 40،100 جنيه.
حديد المصريين 42،000 جنيه.
حديد الجيوشي 41،500 جنيه.
حديد سرحان 40،300 جنيه.
حديد مصر ستيل 40،200 جنيه.
حديد بيانكو 40،000 جنيها.
 

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سعر الأسمنت للمستهلك اليوم 
 

أسمنت المعلم 1،920 جنيها.
اسمنت السهم 1،890 جنيها.
أسمنت الفهد 1،880 جنيها.
أسمنت وادي النيل 1،920 جنيها.
العسكري بني سويف 1،900 جنيه.
أسمنت المسلح 2،000 جنيه.
جنوب الوادي 1،920 جنيها.
أسمنت المخصوص 1،960 جنيها.
أسمنت السويس 1،960 جنيها.
أسمنت السويدي 2،220 جنيها.
أسمنت العسكري 1،910 جنيهات.
أسمنت النصر 1،950 جنيها.
أسمنت سيناء 42.5 1،870 جنيها.
أسمنت حلوان 1،930 جنيها.
أسمنت المنيا 2،120 جنيها.
أسمنت المهندس 2،250 جنيها.
أسمنت تايتان 2،080 جنيها.
أسمنت المصري 2،080 جنيها.
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
أسمنت التعمير 2،200 جنيه.
أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.
أسمنت أسيوط 2،260 جنيها.
أسمنت المصريين 2،210 جنيهات.
أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيها.
أسمنت البرج 2،210 جنيهات.
أسمنت الماكس 2،260 جنيها.
أسمنت النهضة 2،220 جنيها.
أسمنت أسوان 2،180 جنيها.
أسمنت السد العالي 2،170 جنيها.
أسمنت قنا 2،270 جنيها.
 

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