أسعار البصل اليوم في الأسواق وأسباب ارتفاعه

تحرص كافة الأسر المصرية مع صباح كل يوم على معرفة أسعار البصل اليوم وأسباب ارتفاعه في مصر عبر جوجل، حيث ضخت وزارة التموين بمصر والتجارة الداخلية اليوم منتجات الخضراوات والفاكهة في فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي فروع الشركات التي تتبع للوزارة، كما أنها وفرت كميات كبيرة من البصل في منافذ البصل بمبلغ 20 جنيها اليوم.

أسعار البصل اليوم في الأسواق

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار البصل اليوم وأسباب ارتفاعه في مصر.

وكشفت وزارة الزراعة المصرية، عن أسباب ارتفاع سعر البصل التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وذلك عقب أن ارتفعت العديد من شكاوى من المواطنين وذلك بسبب الارتفاع الكبير.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

أوضحت وزارة الزارعة المصرية أن التجار سيكونوا هم السبب الأول بأزمة البصل وارتفاع أسعاره إلى هذا الحد، منوها إلى أن التجار سيتبعون سياسية تخزين البصل لعمل أزمة ورفع أسعاره ومن ثم سيطرحونه في الأسواق ولكن يكون بسعر مرتفع.

وأشارت وزارة الزراعة المصرية إلى أن الدولة المصرية ليس لديها أزمة بإنتاج البصل، وأن مصر هي من أفضل 5 دول بالعالم في إنتاج البصل، ولافتة إلى أنه يكون لدينا مخزون يكفي الاستهلاك المحلي، كما سيكون لدينا فائض للتصدير.

سعر البصل اليوم

وتحركت أسعار البصل بالسوق المصري اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث ستتراوح سعر كيلو البصل بسوق الجملة العبور و6 أكتوبر ما بين 20 و25 جنيها، وذلك مع ترقب كبير للمحصول الجديد الذي من المرتقب أن سيؤدي إلي هبوط في الأسعار بشكل كبير، طبق ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية.

إنتاج البصل في هذا العام لم يقل عن العام الماضي

وأضافت وزارة الزراعة أن مساحة زراعة البصل بهذا العام بمصر، لم تقل كثيرًا عن مساحات زراعة البصل الأعوام الماضية، وذلك أي أن إنتاج البصل لهذا العام لم يقل وتقريبًا ذات الكمية للعام الماضي، وليس فيها عجز قد سيتسبب بهذه الزيادة غير المبررة في سعره.

وتابعت وزارة الزراعة أن تكون الصادرات ليست السبب بارتفاع أسعار البصل، لأن الصادرات تحون أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي، وذلك يكون نتيجة لقرار الحكومة بشهر سبتمبر الماضي بوقف تصدير البصل وذلك لمدة ثلاثة أشهر ثم التمديد للقرار ثلاثة أخرى.

حملات تفتيشية لكل مفارش البصل

وأجرت الوزارة حملات تفتيشية لكل مفارش البصل الموجودة، وتم التنبيه على أصحاب هذه المفارش بطرح وضخ هذه الكميات في الأسواق، وبدأت أسعار البصل الجملة للانخفاض لـ 7 و8 جنيهات مقارنة منذ 4 أيام.