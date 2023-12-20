مستشار الزراعة: انخفاض أسعار البصل الجملة إلى 7 و 8 جنيهات (فيديو)

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن سوق البصل يشهد تناقضات غير منطقية، حيث ارتفعت أسعاره رغم توافر الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي والخارجي، موضحا أن الإنتاج الوطني من البصل يبلغ ما بين 3.4 إلى 3.5 مليون طن.

وأشار "فهيم"، في حديثه للإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إلى أن الوزارة بدأت التحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار، ووجدت أن بعض التجار يخزنون كميات كبيرة من البصل في ما يعرف بـ"مفارش" البصل، وهي أماكن تحت قش الأرز يمكن أن تحافظ على البصل لفترات طويلة، وأضاف أن التجار يحتكرون البصل في 3 أو 4 محافظات، مما أدى إلى نقص في العرض وارتفاع في الطلب.

وقال "فهيم" إن الوزارة شنت حملات على مفارش البصل، وحثت أصحابها على طرح البصل في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض أسعار البصل الجملة إلى 7 و8 جنيهات خلال الأيام الأربعة الماضية، كما أن أسعار البصل للمستهلك تختلف عن أسعار الجملة، لأنها تشمل هوامش ربح كبيرة للتجار والتجزئة.