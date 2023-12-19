الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

البصل
البصل

أعلن المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، عن أن سعر البصل في السوق المصرية سيشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأرجع عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على شاشة صدى البلد، سبب هذا الانخفاض إلى عوامل اثنتين: الأولى هي بدء توريد محصول البصل المنزع الذي تم حصاده في شهر أغسطس بمناطق الصعيد، والثانية هي الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الزراعة على مخازن البصل التي يمتلكها التجار.

وأضاف أن سعر البصل سينخفض إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو الواحد خلال أسبوعين، موضحًا أن سعره الحالي 32 جنيهًا للمستهلك، لافتًا إلى أن مساحة البصل المزروعة في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان وتنتج ما بين 3.4 و3.6 مليون طن سنويًا، منها جزء يستهلك محليًا وجزء يصدر، مؤكدًا أن حجم الصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.

أكد رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر مفارش البصل، وتقوم بحملات تفتيشية لمنع الممارسات الاحتكارية:"فوجئنا بوجود مئات الآلاف من الأطنان مخبأة تحت القش في مخازن التجار"، موضحًا أن هذه الممارسة تعد مخالفة للقانون، وأن الوزارة ستطرح هذه الكميات في الأسواق لتحقيق التوازن والاستقرار.

البصل أسعار البصل أسعار البصل اليوم ازمة البصل احتكار البصل حل أزمة البصل وزارة الزراعة أسعار كيلو البصل صالة التحرير محصول البصل البصل المنزع مخازن البصل مساحة البصل المزروعة حجم الصادرات الممارسات الاحتكارية مفارش البصل

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى