"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

أعلن المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، عن أن سعر البصل في السوق المصرية سيشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأرجع عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على شاشة صدى البلد، سبب هذا الانخفاض إلى عوامل اثنتين: الأولى هي بدء توريد محصول البصل المنزع الذي تم حصاده في شهر أغسطس بمناطق الصعيد، والثانية هي الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الزراعة على مخازن البصل التي يمتلكها التجار.

وأضاف أن سعر البصل سينخفض إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو الواحد خلال أسبوعين، موضحًا أن سعره الحالي 32 جنيهًا للمستهلك، لافتًا إلى أن مساحة البصل المزروعة في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان وتنتج ما بين 3.4 و3.6 مليون طن سنويًا، منها جزء يستهلك محليًا وجزء يصدر، مؤكدًا أن حجم الصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.

أكد رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر مفارش البصل، وتقوم بحملات تفتيشية لمنع الممارسات الاحتكارية:"فوجئنا بوجود مئات الآلاف من الأطنان مخبأة تحت القش في مخازن التجار"، موضحًا أن هذه الممارسة تعد مخالفة للقانون، وأن الوزارة ستطرح هذه الكميات في الأسواق لتحقيق التوازن والاستقرار.