الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قدامكم أسبوع".. رسالة تحذير من أحمد موسى لمحتكري البصل (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى التجار الذين يحتكرون البصل ويخفونه تحت القش، وأثنى على قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير المحصول لمدة 3 أشهر حتى نهاية مارس المقبل.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن هذا القرار يهدف إلى حماية المواطنين من الجشع والمتاجرة بالمنتج الزراعي المهم، ويحفز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي، مضيفًا أن وزارة الزراعة تقوم بحملات تفتيشية للكشف عن المخزونات المخفية من البصل، والتي تصل إلى آلاف الأطنان.

أوضح موسى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض أسعار البصل في الأسواق، وأن الطن يباع الآن بـ7 آلاف جنيه بعد أن كان الكيلو يباع بخمسين جنيها، وناشد التجار بالتخلص من مخزونهم من البصل قبل أن يتم مصادرته:"الحقوا نزلوا البصل في الأسواق، فرصة أسبوع، لأنه هيتاخد ده كله المواطن حاسس بحالة جشع ومتاجرة به، الحقوا نزلوا الكميات اللي عندكوا في الأسواق، بدل ما يتعمل لك محضر، وهتكسب ومش هتبقى خسران أوي، لو بيعته حتى بـ20 جنيهًا وده هيبقى سعر عالي أوي، فالحقوا نزلوا اللي معاكم بدل ما تخسر كل حاجة، هيبقى في محكمة وقضاء، وأنا دوري أنصح".

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