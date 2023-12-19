الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"انتهت المفاوضات".. أحمد موسى يعلق على بيان الري بشأن سد النهضة (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الري المصرية بخصوص السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا اتفقا في لقائهما بالقاهرة يوليو الماضي على إجراء مفاوضات ثلاثية مع السودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم خلال أربعة أشهر، موضحًا أن المفاوضات انطلقت في سبتمبر الماضي.

ونقل موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، عن بيان الوزارة تأكيدها على أن إثيوبيا لم تلتزم بالوعود التي قطعتها، وأنها تسعى لإنهاء البناء وتطبيق سياسة الأمر الواقع.

وذكر أن السد الإثيوبي بدأ تدشينه في 2011، وأن مصر تتميز بالصبر والحكمة في المفاوضات وترغب في تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، شريطة عدم المساس بحقوق مصر المائية.

أحمد موسى بيان وزارة الري وزارة الري السد الأثيوبي السيسي عبد الفتاح السيسي إثيوبيا مفاوضات ثلاثية السودان على مسئوليتي حقوق مصر المائية مصر

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى