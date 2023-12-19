"انتهت المفاوضات".. أحمد موسى يعلق على بيان الري بشأن سد النهضة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الري المصرية بخصوص السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا اتفقا في لقائهما بالقاهرة يوليو الماضي على إجراء مفاوضات ثلاثية مع السودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم خلال أربعة أشهر، موضحًا أن المفاوضات انطلقت في سبتمبر الماضي.

ونقل موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، عن بيان الوزارة تأكيدها على أن إثيوبيا لم تلتزم بالوعود التي قطعتها، وأنها تسعى لإنهاء البناء وتطبيق سياسة الأمر الواقع.

وذكر أن السد الإثيوبي بدأ تدشينه في 2011، وأن مصر تتميز بالصبر والحكمة في المفاوضات وترغب في تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، شريطة عدم المساس بحقوق مصر المائية.