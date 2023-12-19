الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال: مصر تدخل عصر الجمهورية الجديدة بعد خطاب السيسى (فيديو)

خطاب السيسي
خطاب السيسي

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مصر تشهد بداية عصر الجمهورية الجديدة، بعد أن حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على ولاية رئاسية جديدة، وأن المرحلة السابقة كانت البناء والتأهيل للمستقبل.

وقال هلال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن الحياة السياسية المصرية تشهد تعددية وخارطة طريق جديدة، تتجسد في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، والذي يضم كل الأطياف والآراء، وأن الانتخابات الرئاسية كانت دليلًا على تنشيط الحياة السياسية في مصر.

وأشار هلال، إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت مختصرة وموجزة، ولكنها حملت توجهات عامة، منها السعي إلى الجمهورية الجديدة والتعددية السياسية والشكر لرؤساء الأحزاب المنافسة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك حياة سياسية جديدة تنطلق مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الحوار الوطني يرحب بكل الآراء، وأن الجلسات الأولى للحوار شهدت حضور سفراء الدول الكبرى وممثلي بعض السفارات، وأن الحوار ينقل إلى الشعب من خلال التليفزيون.

وبين هلال، أن الانتخابات الرئاسية 2024 أكدت نضوج الحياة السياسية، وأن الحوار سيستمر بين النخبة والشعب، وأنه سيتم تجديد دماء المؤسسات في مصر، وتفعيل دور الأحزاب السياسية، وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون محطة مهمة.

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