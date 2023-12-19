الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة" تكشف مفاجآت صادمة عن محكتري البصل: هذا سعره غدًا

البصل
البصل

قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة إنه صدر قرار وزاري بتقنين مفارش البصل، لكن وجدنا بعض التجار أجّرت مساحات من المزارعين وقاموا بتبويرها بهدف احتكار البصل.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تحرير محضر تبوير وتشوين للمزارع، وإخباره بإنزال البصل للسوق ومنحه مهلة، مؤكدًا أن ما تم رصده في الجيزة كان أكبر بشاعة ما تم رصده في الدقهلية فالجيزة ضبط فيها 138 فدانًا مخزنًا عليها 150 ألف طن بصل تم ضخ 25% من الكمية للسوق وتاني يوم 25% مؤكدًا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة للجنة.

 تحرير محاضر لـ 31  من للمحتكرين

أشار إلى أنه تم تحرير محاضر لـ31 من للمحتكرين ومحاضر الاحتكار من المحاضر التي يستحق فيها المخالف لعقوبة شديدة وتم التحفظ بمعرفة وزارة التموين على البصل وجاري ضخ 31 الف طن لاسواقظ، مؤكدًا أنه بسبب هذه الحملات بعض التجار استوعب الدرس وضخ كميات كبيرة بالأسواق وغدًا سعره سيصل إلى 20 جنيهًا.

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