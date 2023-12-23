السبت 23 ديسمبر 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جايز تحزن

رشا الفوال
رشا الفوال

من حارة لحارة وبإلحاح

بتحاول تبكى عشان ترتاح

ماانتاش عارف

متوسط زمن الرحلة ساعات، فبلاش تندم

سنوات السعى وما أمكن

رسمت إحساسك باللذات

من غير جملة «جايز تحزن»

من غير جايز، أصبحت حزين

روحك معروضة فى الفتارين وتمنها رخيص

والشارى خسيس جدًا جدًا

قلبك على جنب هناك مفروش

نفسك مكروش، وماعادش بيقدر ع الدخان

لونك باهت

والعدسة اللى فــ عينك شاخت

مابقيتش بتستحمل كشاف

بتخاف من ضلك ع الحيطة

ماانتاش طايق حبة زيطة

شوطة توديك، شوطة تجيبك

لعنة إحساسك بالغثيان حالفة تصيبك

والدمعة اللى إنت بتكتمها

عمالة تفلفص م القهرة

و تفك الشفرة بكل هدوء

مزقوق كبتك يرسم تجاعيد

من خط لخط فــ كف إيديك

دورك فى القصة يا دوب سنيد

دمك مرصود

والناس بتحبك بشروطها

جبروتها فــ لحظة بيجلب لك أوجاع أكتر ولسان أبتر

ودراع مرعوش

كله على فاشوش اوعى تصدق

حاول تبكى يمكن ترتاح

سفاح الخوف اللى محاوطك

حابس أنفاسك بالقوة

والسكة لآخر السكة براااااح، مافيهاش هوه

من أرض لأرض الدود واحد

مستنى الفرصة عشان يبدأ

دمك مرصود

والخوف سفاح

حاول تبكى يمكن ترتاح

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