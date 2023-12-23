السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

درويش: الاقتصاد المصرى صمد أمام كل التحديات العالمية خلال الفترة الماضية

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونايتد، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة فى أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لنحو 25 مليون وظيفة.

الاقتصاد المصري صمد أمام كل التحديات العالمية خلال الفترة الماضية

وأضاف: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل فى هذه الوظائف؟ داعيًا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التي لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.

جاء ذلك خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصرية بالربع الثالث لعام 2023.

وتابع درويش: أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعًا أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل.

 

ولفت درويش إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10% من الوظائف خلال فترة التحليل يحتاج إلى إعادة النظر لهذا القطاع الواعد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري عبر كل التحديات خلال الفترة الماضية ومنها توفر العملة الصعبة والتى تحصل عليها مصر من مصادر تشمل الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وإيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وتحقيق حلم 100 مليار دولار سنويًا صادرات من الصناعة والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة حجم السيولة في  الدولار، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات.

الاقتصاد المصرى التحديات العالمية المعاشات وزير التنمية الإدارية مؤسسة اليونايتد اوروبا منطقة الشرق الأوسط

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