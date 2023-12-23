السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالأقصر

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، بالقرب من منطقة كمين الطود شرق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم، وتم على الفور انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين ميكروباص الأقصر اصابة 6 اشخاص تصادم ميكروباص محضر بالواقعة

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