السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

بنزين
بنزين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بمحافظة الأقصر.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر في ضبط سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا، أثناء قيادتهما سيارتي نقل بدون رخص القيادة والتسيير، ومحمل عليهما 79 جركن تحوى 5135 لتر بنزين، 101 جركن تحوى 6565 لتر سولار، بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

الأجهزة الأمنية المواد البترولية السوق السوداء محافظة الأقصر قطاع الأمن العام البحث الجنائي مديرية أمن الأقصر معلومات جنائية

مواد متعلقة

ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة مشغولات ذهبية وسيارة

القبض على 14 شخصًا بتهمة السرقة خلال حملة أمنية

تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالفيوم

ضبط مزور أختام وأوراق رسمية في الجيزة

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو حشيش بالشروق

القبض على متهم بالنصب على ذوى الهمم فى بطاقات الخدمات المتكاملة

القبض على شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمنوفية

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل الشناوي وعبدالمنعم في الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغني... وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟