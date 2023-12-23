ضبط 12 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بمحافظة الأقصر.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر في ضبط سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا، أثناء قيادتهما سيارتي نقل بدون رخص القيادة والتسيير، ومحمل عليهما 79 جركن تحوى 5135 لتر بنزين، 101 جركن تحوى 6565 لتر سولار، بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.