لو فاتك الترند| انفجارات تدوى فى خيرسون.. ورقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

تنوعت أخبار الترند، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية بين أخبار فنية وسياسية واقتصادية، وتصدرت الحرب على غزة الترند خلال الساعات الأخيرة.. في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار الترند.

"القاهرة الإخبارية": انفجارات تدوى فى خيرسون.. وأنباء عن قصف روسى بمنظومة إس- 300

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن هناك انفجارات تدوي في مدينة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، وأنباء عن قصف روسي بمنظومة إس- 300.

للمزيد اضغط هنا

ناقد رياضي: الأهلي يسير على طريق الإنجازات

حقق نادي الأهلي المصري رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

للمزيد اضغط هنا

"المعلمين" تعلن إجراء جديد للناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إجراء جديد للتيسير على الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم السنة الأولى، للحصول على عضوية النقابة، بعد تسلمهم العمل فعليا فى المدارس.

للمزيد اضغط هنا

"المشاط" تُثمن جهود البنك الدولي لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.

للمزيد اضغط هنا

"حياة كريمة" تغزو أقصى الريف.. أهم مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية

تستعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإطلاق ثاني مراحل عملها، وذلك خلال النصف الأول من العام القادم 2024، بعدما تمكنت المبادرة من الوصول بخدماتها لأقصى قرى الريف؛ بهدف توفير حياة كريمة ومناسبة لكل مواطن.

للمزيد اضغط هنا

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

ينتظر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومحترفنا في صفوف ليفربول، رقم قياسي جديد اليوم السبت، أمام نظيره أرسنال في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

للمزيد اضغط هنا