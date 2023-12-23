"القاهرة الإخبارية": انفجارات تدوى فى خيرسون.. وأنباء عن قصف روسى بمنظومة إس- 300

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن هناك انفجارات تدوي في مدينة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، وأنباء عن قصف روسي بمنظومة إس- 300.

وأضاف مشيك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن كييف تعلن عن إسقاط 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 على الجبهة الجنوبية.

الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحًا عندما وعظ جيشه بضرورة زيادة إنتاج المُسيّرات والذخائر عالية الدقة، كما أكد وزير الدفاع أن جيش بلاده هو الجيش الوحيد الذي لديه القدرة على القتال.

وتابع: روسيا تؤكد للغرب والولايات المتحدة الأمريكية أنها جاهزة ولديها القدرة للتصدي لأي عدوان على البلاد.