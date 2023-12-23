السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الروسى: موسكو تعزز مكانتها فى العالم وتوسع دائرة الدول الصديقة

رئيسة مجلس الاتحاد
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو

أكد رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أمس الجمعة، أن روسيا تعزز مكانتها في العالم على الرغم من الضغوط الخارجية، مُشيرة إلى أن دائرة أصدقائها بين الدول الأخرى آخذة في الاتساع.

 

وقالت ماتيفينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إنه على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، تواصل روسيا تعزيز مواقفها على الساحة العالمية. 

 

وهذا ما تؤكده نتائج المنتدى البرلماني التاسع لدول البريكس في جنوب أفريقيا والقمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في نيودلهي".

 

كما أشارت إلى أن الكثير من الفعاليات تشمل الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي في أنجولا وأحداث الدورة الخريفية للاتحاد البرلماني الدولي لرابطة الدول المستقلة سارت بشكل جيد أيضًا، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الروسي شاركوا في هذه الأحداث الدولية ودافعوا عن موقف روسيا "وروّجوا للسياسة الخارجية" لموسكو.

 

وشددت على أن "دائرة أصدقاء بلادنا تتوسع، رغم كل الصعاب، وهذا أفضل دليل على أن كل المحاولات لعرقلة روسيا محكوم عليها بالفشل نهائيًا ولا رجعة فيه".

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