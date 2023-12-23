ناقد رياضي: الأهلي يسير على طريق الإنجازات

حقق النادي الأهلي المصري رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال الناقد الرياضي سيف الحسيني، إن المباراة كانت لصالح الأهلي منذ البداية، وعلى الرغم من تسجيل أوراوا ريد للتعادل في بداية الشوط الثاني، إلا أن الأهلي تمكن من العودة مرة أخرى لأجواء المباراة وتحقيق هدفين إضافيين.

الأداء العام للأهلي في كأس العالم للأندية كان استثنائيًا

وأضاف الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن الأداء العام للأهلي في كأس العالم للأندية كان استثنائيًا، وقد كان من الممكن أن يحقق نتائج أفضل ومركز أفضل من المركز الثالث.

وأشاد الحسيني، بالمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي للفوز بالبرونزية، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات للنادي خلال الفترة الماضية، معربًا عن سعادته بالأداء الذي قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد الناقد الرياضي، أن الفريق المصري يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.