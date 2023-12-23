سقوط عصابة الـ7 وإحباط تهريب 86 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في رصد نشاط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وكشفت التحريات الأمنية، اعتزام المتهمين تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقاري الكبتاجون والزانكس، إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولي من محافظة السويس تمهيدًا لتهريبها للخارج

باتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم 66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون 20000 قرص لعقار الزانكس و25 قرص لعقار أوكسيكودون، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية، بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.