السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة الـ7 وإحباط تهريب 86 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد

سقوط عصابة
سقوط عصابة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في رصد  نشاط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وكشفت التحريات الأمنية، اعتزام المتهمين تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقاري الكبتاجون والزانكس، إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولي من محافظة السويس تمهيدًا لتهريبها للخارج

باتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم 66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون 20000 قرص لعقار الزانكس و25 قرص لعقار أوكسيكودون، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية، بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر تشكيل عصابي معلومات جنائية الحالة النفسية والعصبية تهريب العقاقير التحريات الأمنية الكبتاجون والزانكس

مواد متعلقة

19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

ضبط 174 متهمًا بحوزتهم 204 قطع أسلحة نارية

ضبط القائمين على تطبيق "أوميجا برو" بعد النصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه

ضبط عصابة المخدرات والأسلحة فى الدقهلية

حملات مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام فى دمياط وأسوان والمنيا

ضبط 340 تاجر مخدرات فى 24 ساعة

القبض على هاربين من تنفيذ أحكام فى 4 محافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلي لمباريات السوبر المصري بالإمارات

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

أخبار الظهيرة|تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. وموعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يثير استياء جماعات الإغاثة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال