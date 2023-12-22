الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 340 تاجر مخدرت فى 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال حملات المكبرة على مدار 24 ساعة، بالاشتراك مع مديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 303 قضايا مواد مخدرة بإجمالى 340 متهما.

وضمت المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت (113٫283 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (38٫450 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17٫275 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14٫300 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3٫395 كيلوجرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت ( 1٫075 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 1٫135 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (798 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 549 جراما)، و(1384) قرصا مخدرا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن ضبط قضايا المخدرات مخدر الحشيش مخدر البانجو مخدر الهيروين مخدر الهيدرو

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