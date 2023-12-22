الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يلامس اللقب بثنائية في فلومينينسي بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم
مانشستر سيتي يتقدم على فلومينينسي

أنهى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي بالتقدم بهدفين دون رد في نهائي مونديال الأندية المقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

نجح فريق مانشستر سيتي في التقدم على فلومينينسي البرازيلي مبكرًا.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد تسديدة صاروخية من آكي ارتطمت بالقائم وتابعها ألفاريز في المرمى.

فريق السيتي سيطر على اللقاء، وسدد برناردو سيلفا كرة سهلة وصلت للحارس فابيو في الدقيقة الرابعة.

تسديدة من كينو لاعب فريق فلومينيسي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة أعلى العارضة.

في الدقيقة 17 حكم اللقاء أشار بركلة جزاء لفريق فلومينيسي بداعي اعاقة من إيديرسون لمحاولة مرور جيرمان كانو ولكنه عاد وصحح قراره بعد ان أشار حكم الراية بوجود تسلل على المهاجم.

في الدقيقة 22، تسديدة قوية من كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ردت من مارسيلو.

وسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق النيران الصديقة بعدما اصطدمت عرضية فودين في قدم نينو مدافع الفريق البرازيلي وسكنت الشباك.

تسديدة من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات فلومينيسي.

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تشكيل سيتي لمواجهة فلومينينسي بنهائي مونديال الأندية 2023

وشهد تشكيل سيتي الأساسي، وجود 3 تغييرات عن مباراة أوراوا الماضية بنصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يشارك دياز ولويس ريكو وألفاريز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: لويس، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز.

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