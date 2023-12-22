الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتى ضد فلومينينسى بنهائى مونديال الأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، على لقب نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية.

موعد نهائي مونديال الأندية بين مانشستر الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساء،على ستاد الجوهرة المشعة، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تشكيل سيتي لمواجهة فلومينينسي بنهائي مونديال الأندية 2023

وشهد تشكيل سيتي الأساسي، وجود 3 تغييرات عن مباراة أوراوا الماضية بنصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يشارك دياز ولويس ريكو وألفاريز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: لويس، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز.

القنوات الناقلة لنهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

تنقل المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجح في الوصول للمباراة النهائية من مونديال الأندية، بعد الفوز على أوروا ريد الياباني بنتيجة 3/0، في الدور نصف النهائي من المونديال.

مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي كأس العالم للأندية 2023 فلومينينسي البرازيلي تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فلومينينسي البرازيلي

مواد متعلقة

قبل قمة السيتي وفلومينينسي.. تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية والبرازيلية في مونديال الأندية

سر حضور مدرب الزمالك السابق مباراة السيتي وأوراوا في مونديال الأندية

دي بروين وهالاند يؤازران السيتي أمام أوروا: هذا موقفهما من البطولة

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر