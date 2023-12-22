3 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتى ضد فلومينينسى بنهائى مونديال الأندية

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، على لقب نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية.

موعد نهائي مونديال الأندية بين مانشستر الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساء،على ستاد الجوهرة المشعة، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تشكيل سيتي لمواجهة فلومينينسي بنهائي مونديال الأندية 2023

وشهد تشكيل سيتي الأساسي، وجود 3 تغييرات عن مباراة أوراوا الماضية بنصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يشارك دياز ولويس ريكو وألفاريز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: لويس، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز.

القنوات الناقلة لنهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

تنقل المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجح في الوصول للمباراة النهائية من مونديال الأندية، بعد الفوز على أوروا ريد الياباني بنتيجة 3/0، في الدور نصف النهائي من المونديال.