موعد نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

ساعات قليلة تفصلنا عن الوصول إلى المحطة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية (2023)، لذلك أصبح البحث عن مباراة اللقب والتتويج بالبطولة العالمية، هو المتصدر الأول لاهتمامات متابعي وعشاق الساحرة المستديرة وهو ما أظهرته عمليات البحث عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023

ويسدل الستار رسميا على منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بإقامة المباراة النهائية من الحدث العالمي، في تمام الثامنة مساء غدا الجمعة (بتوقيت القاهرة) الموافق 22 ديسمبر الجاري، على ستاد الجوهرة المشعة، عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا نسخة 2022/2023، تأهل للمباراة النهائية من مونديال الأندية، عقب فوزه على فريق أوروا ريد دياموندز الياباني، في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب كأس الليبرتادوريس، فقد اقصاء الأهلي بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الدور ذاته.

ويسبق مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع (الميدالية البرونزية)، والتي تجمع بين الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني، في تمام الرابعة والنصف عصر، اليوم ذاته، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

مونديال العالم للأندية 2023

وتعد النسحة الحالية من مونديال العالم للأندية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، والذي انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري وتختتم غدا الجمعة، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار «فيفا»، عمل تغيير شامل وكلي في نظام البطولة، اعتبارا من نسخة 2025.

ويشمل هذا التغيير زيادة عدد الفرق لـ32 فريقا، مقسمين كالتالي.. 12 معقدا لأوروبا و6 من أمريكا الجنوبية، و4 فرق من قارة آسيا، ومثلها من قارة إفريقيا، ومثلها من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا والبلد المستضيف للمونديال العالمي.

وتنطلق النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.