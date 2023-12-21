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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات غدًا الجمعة 22-12-2023 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد الجمعة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات غدًا الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

- مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث في مونديال الأندية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مباراة الأهلي والزمالك القادمة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة

صلاح بديلًا فى مباراة ليفربول ووست هام ببطولة كأس الرابطة

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي

- مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد جنوى: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة إمبولي ضد لاتسيو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة ساليرنيتانا ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة مونزا ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2.

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مانشستر سيتي يبدأ استعداداته لمواجهة فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية

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يورجن كلوب: قدمنا أداءً مميزًا أمام وست هام.. ومواجهة أرسنال صعبة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

بعد انتهاء مشوار مونديال الأندية، سيلتقي فريق الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

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