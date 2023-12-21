مواعيد مباريات غدًا الجمعة 22-12-2023 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات غدًا الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

- مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث في مونديال الأندية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي

- مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد جنوى: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة إمبولي ضد لاتسيو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة ساليرنيتانا ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة مونزا ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

بعد انتهاء مشوار مونديال الأندية، سيلتقي فريق الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في بطولة دوري نايل "الدوري المصري".