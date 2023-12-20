موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

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موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية

يستضيف مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط ممثل الكرة المصرية أمام الفريق الجزائري بهدف نظيف، في الجولة الماضية بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية

تنقل مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، في إطار رابع جولات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي، لجميع منافسات دور المجموعات بالكونفيدرالية، فضلا عن المباراة النهائية من المسابقة القارية.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية

يدير مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، تحكيميًا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع، بينما يتولى مهمة مراقبة اللقاء الليبي عمر عبد السيد.

موقف مودرن فيوتشر بمجموعات كأس الكونفيدرالية

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، خلف المتربع على القمة اتحاد العاصمة الجزائري بـ9 نقاط، يليهم الهلال الليبي بـ3 نقاط، وأخيرا سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، بلا رصيد من النقاط.

واستهل مودرن فيوتشر، ظهوره الثاني تاريخيا داخل أدغال القارة السمراء، وتحديدا بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، بالفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف، ثم تحقق ريمونتادا قاتلة على حساب الهلال الليبي بنتيجة 2/1، وأخيرا الهزيمة أمام بطل الجزائر بهدف دون رد.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد ودع منافسات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، في ظهوره الأول تاريخيا، الموسم الماضي من دور المجموعات.