لو فاتك التريند|بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بالإمارات.. ريال مدريد يعبر ألافيس ويعتلى قمة الدوري الإسباني

تنوعت أخبار التريند، اليوم الجمعة خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار سياسية واقتصادية، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار التريند.

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بالإمارات استعدادا لبطولة السوبر المصري (صور)

أدت بعثة بيراميدز صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والقريب من مقر فندق إقامة الفريق، في أول أيام تواجدها بالإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري للأندية الأبطال، للمزيد اضغط هنا.

ريال مدريد يعبر ألافيس برأسية "فاسكيز" رغم النقص العددى ويعتلى قمة الدورى الإسبانى

اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي، للمزيد اضغط هنا.تفاصيل إيرادات فيلم "أبونسب" فى أول أيام عرضه للجمهور

انطلق منذ ساعات قليلة، فيلم الكوميديا أبو نسب للنجم محمد عادل إمام، وذلك في القاهرة والمحافظات، محققا إيرادات مرتفعة للغاية، ليحصد المركز الأول في شباك التذاكر، للمزيد اضغط هنا.

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سلَّطت شبكة "بي إن إن" الإخبارية الدولية الضوء على انسحاب لواء جولاني من مناطق الحرب شمال قطاع غزة، ليعكس الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال ومخاوف تعرضه لهزيمة أوسع، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

كشف مصدر مسئول عن تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، مع لاعبي الفريق الأول، بعد هزيمة المارد الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، وقبل ساعات من مواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في السعودية، للمزيد اضغط هنا.