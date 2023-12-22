الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

الخطيب مع اللاعبين
الخطيب مع اللاعبين

كشف مصدر مسئول عن تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، مع لاعبي الفريق الأول، بعد هزيمة المارد الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، وقبل ساعات من مواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب المشرف على قطاع الكرة بنادي الأهلي مع لاعبي الفريق الأول علي هامش المران الأخير التي جرت، أمس الخميس، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأضاف المصدر أن الخطيب تحدث مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة، خلال تلك الجلسة وحثهم على بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز واقتناص برونزية العالم قبل التوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وكذلك من أجل مصالحة الجمهور الذي كان يطمح لهدف أكبر وهو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وتابع المصدر أن رئيس نادي الأهلي اختتم جلسته مع لاعبي الفريق الأول بضرورة حصد البرونزية لما فيها من مكاسب مادية أكبر، حيث يحصل الفائز على جائزة مادية تُقدر بـ2.5 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار للخاسر.

الأهلي يواجه اليوم أوراوا الياباني على الميدالية البرونزية

 في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يلتقي، اليوم، فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية. 

تبدأ المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة فريقًا من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1. أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبوتريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب، رسمياً، مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1. أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبوزيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

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